"Здесь классно". Британский блогер - о ЧМ-2018

Британский блогер Спенсер Оуэн, приехавший в Россию на чемпионат мира, признался, что хорошо себя чувствует в нашей стране.

- Даже я в первый день не надевал футболку с символикой сборной Англии, - цитирует Оуэна RT. - Мы не знали, чего ожидать. В национальные цвета я оделся лишь на игру. Ведь каждый, кому мы дома говорили о поездке в Россию, спрашивал, не страшно ли нам. Но уже спустя несколько часов после прибытия я чувствовал себя как дома. Здесь просто замечательно, у нас не возникло ни одной проблемы. Всем в Англии, у кого есть возможность попасть на ЧМ, я говорю: приезжайте, пока не поздно, здесь классно.

Сборная Англии сегодня обыграла Швецию в матче 1/4 финала чемпионата мира (2:0). Она встретится с победителем пары Россия - Хорватия (11 июля, "Лужники").

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //