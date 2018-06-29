Заявление губернатора Липецкой области о вылете Германии с ЧМ-2018 вызвало негодование в соцсетях

Глава администрации Липецкой области Олег Королев высказался о вылете с чемпионата мира-2018 сборной Германии.

Губернатор написал сообщение в Твиттере, из которого следует, что Германия завершила выступление на ЧМ-2018 в России из-за того, что "развязала две войны на этой земле". "Германия позорно вылетела с ЧМ 2018 только потому, что на этой земле они развязали две мировые войны и души убитых ими десятков миллионов жертв мстили и будут мстить им..ИСТОРИЯ и ВРЕМЯ вмешались...", – написал Королев в своем Твиттере (орфография и пунктуация сохранены).

Команда Германии заняла последнее место в группе F и не смогла пробиться в плей-офф после поражения от Кореи со счетом 0:2 в заключительном туре.

Заявление губернатора вызвало негодование в соцсетях.

Вот, что написали пользователи Твиттера в комментариях (орфография и пунктуация сохранены)

Shagalin: Удали твит. Не позор страну.

Евгений Исмагилов: Глава Липецкой области(

Sergey Kuznetsov: Стыдно мне за губернатора...

Сэр Алекс Фергюсон: Вот эти люди управляют нами (( это позор какой то

Малявкин Виталий: Который ездит по русской земле на немецком автомобиле)

Igor: Вы позорно вылетите со своей должности, мысля такими категориями.

Пиво и Любовь: Что у вас за болезнь интересно? А за какие грехи сборная России годами проигрывает всем, даже самым отстойным командам? Чьи души мстят российской сборной?

Германия позорно вылетела с ЧМ 2018 только потому, что на этой земле они развязали две мировые войны и души убитых ими десятков миллионов жертв мстили и будут мстить им..ИСТОРИЯ и ВРЕМЯ вмешались... – Олег Королев (@Korolev_O_P) June 29, 2018

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