Заявление губернатора Липецкой области о вылете Германии с ЧМ-2018 вызвало негодование в соцсетях

Глава администрации Липецкой области Олег Королев высказался о вылете с чемпионата мира-2018 сборной Германии.
Губернатор написал сообщение в Твиттере, из которого следует, что Германия завершила выступление на ЧМ-2018 в России из-за того, что "развязала две войны на этой земле". "Германия позорно вылетела с ЧМ 2018 только потому, что на этой земле они развязали две мировые войны и души убитых ими десятков миллионов жертв мстили и будут мстить им..ИСТОРИЯ и ВРЕМЯ вмешались...", – написал Королев в своем Твиттере (орфография и пунктуация сохранены).
Команда Германии заняла последнее место в группе F и не смогла пробиться в плей-офф после поражения от Кореи со счетом 0:2 в заключительном туре.
Заявление губернатора вызвало негодование в соцсетях.
Вот, что написали пользователи Твиттера в комментариях (орфография и пунктуация сохранены)
Shagalin: Удали твит. Не позор страну.
Евгений Исмагилов: Глава Липецкой области(
Sergey Kuznetsov: Стыдно мне за губернатора...
Сэр Алекс Фергюсон: Вот эти люди управляют нами (( это позор какой то
Малявкин Виталий: Который ездит по русской земле на немецком автомобиле)
Igor: Вы позорно вылетите со своей должности, мысля такими категориями.
Пиво и Любовь: Что у вас за болезнь интересно? А за какие грехи сборная России годами проигрывает всем, даже самым отстойным командам? Чьи души мстят российской сборной?
Германия позорно вылетела с ЧМ 2018 только потому, что на этой земле они развязали две мировые войны и души убитых ими десятков миллионов жертв мстили и будут мстить им..ИСТОРИЯ и ВРЕМЯ вмешались...– Олег Королев (@Korolev_O_P) June 29, 2018