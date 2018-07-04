Залайкали! Криштиану Роналду обошел Неймара, Месси - вне тройки

Компания Primetag произвела подсчет самых популярных постов в Инстаграме от игроков всех сборных команд по итогам 1/8 финала чемпионата мира.

Самым полуярным стал пост нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду. У него почти 6,5 миллиона лайков и 118 тысяч комментариев. Форвард "Реала" после поражения от Уругвая написал следующее: "Ваша поддержка была и всегда будет фундаментальной для нас. Спасибо, Португалия".

На втором месте расположилась запись нападающего сборной Бразилии Неймара: "Вся честь и слава Господу". У этой записи с фотографией футболиста почти 5,5 миллиона лайков и 128 тысяч комментариев.

Тройку замкнул другой пост Неймара: "Пусть Бог благославит и защитит нас". Это фото бразильца понравилось больше 5 миллионам пользователей, а комментарии оставили 94 тысячи человек. Еще одна звезда, форвард сборной Аргентины Лионель Месси не вошел в топ-3.

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