Юрий Семин: "Травма Салаха – чисто игровой эпизод, Рамос корректно ведет себя по отношению к соперникам"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин выразил мнение, что в финале Лиги чемпионов защитник "Реала" Серхио Рамоса не хотел нанести травму нападающему "Ливерпуля" Мохамеду Салаху. В борьбе с капитаном "сливочных" египтянин упал на газон и повредил плечо, на 30-й минуте первого тайма он был вынужден покинуть поле.

Напомним, матч завершился со счетом 3:1 в пользу Королевского клуба.

- Травма Салаха - чисто игровой эпизод, Рамос корректно ведет себя по отношению к соперникам. Да, он играет жестко и жестоко, но грани не переступает, - цитирует "Р-Спорт" Семина. - Врачи должны сказать, сможет ли Салах восстановиться к чемпионату мира. Вы видели, как нападающий покидал вчера поле? Он хочет приехать на чемпионат мира, он очень этого хочет. "Ливерпуль" сыграл хуже, чем может, и это связано не только с травмой ведущего игрока Салаха. Такие матчи, как финал Лиги чемпионов, непросто психологически выдерживать и показывать свои сильнейшие качества. У Кариуса (голкипер "Ливерпуля". – Прим. "СЭ") было слишком большое волнение в финале, отсюда и ошибки. А "Реал" показал свой уровень, на котором всегда проводит свои матчи.

Ранее сообщалось, что восстановление 25-летнего Салаха займет около двух недель.