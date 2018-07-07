Юри Тилеманс: "Бельгия постарается играть с Францией на таком же уровне, как и с бразильцами"

Полузащитник сборной Бельгии Юри Тилеманс уверен, что его команда постарается навязать Франции свою игру в матче 1/2 финала чемпионата мира-2018. Матч состоится 10 июля в Санкт-Петербурге.

- Это будет уникальный матч и для нас, и для них, - цитирует "Р-Спорт" Тилеманса. - Мы постараемся играть на таком же уровне как в игре с бразильцами. Мы хорошая, сбалансированная команда и останемся верными своей игре независимо от соперника.

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

Все о чемпионате мира-2018 по футболу //

Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ