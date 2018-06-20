Юго Ллорис: "Просьба разрешить Герреро сыграть на ЧМ-2018 - это акт солидарности"

Вратарь сборной Франции Юго Ллорис перед матчем со сборной Перу на ЧМ-2018 рассказал, что он думает о допуске на турнир форварда перуанцев Хосе Паоло Герреро.

- Возможность сыграть за свою сборную на чемпионате мира является особенной для всех. Он (Герреро) не употреблял запрещенных веществ, чтобы смошенничать... Сейчас не хотелось бы вдаваться в подробности, но это был акт солидарности, - цитирует вратаря "Р-Спорт".

Француз был среди тех, кто обратился в ФИФА с просьбой сократить дисквалификацию Герреро, чтобы он мог сыграть на ЧМ-2018. Перуанец был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил - в его пробе был обнаружен кокаин. Футболист обратился в верховный суд Швейцарии, который приостановил дисквалификацию.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля

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