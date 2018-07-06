Юго Ллорис: "Муслера - один из лучших вратарей мира. Мне грустно из-за его ошибки"

Вратарь сборной Франции Юго Ллорис после матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу-2018 с Уругваем (2:0) поддержал своего коллегу Фернандо Муслеру, передает из Нижнего Новгорода спецкор "СЭ" Артем АГАПОВ. Вратарь уругвайцев допустил ошибку при втором голе французов - Антуан Гризманн даже не стал праздновать взятие ворот.

- Мне грустно, - сказал Ллорис. - Он один из лучших вратарей в мире, я его сильно уважаю. Он фантастически играл за свою сборную. Но сегодня ему немного не повезло. Мяч ушел в сторону. Что ж, это часть игры.

Вратарь не имеет права на ошибку. Никто тебя не подстрахует. Готов лишь повторить, что Фернандо - один из лучших вратарей мира, а потому достоин добрых слов.

Если говорить о мяче, то он очень быстрый. Поэтому и вратарям требуется очень быстро перемещаться и принимать решения. Когда ты ловишь или отражаешь мяч, когда ты двигаешься, нужно вносить поправку в свою игру.

Не забывайте, что в футболе один удар может все изменить. Так и есть.