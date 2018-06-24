08:35 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Йоахим Лев: "Не видел никаких жестов в сторону шведской скамейки"


Главный тренер сборной Германии  Йоахим Лев не понимает возмущения шведов после матча чемпионата мира, который немцы выиграли со счетом 2:1. Ранее сборная Швеции возмущалась тем, как немцы праздновали победу, дразня их.

– Я не обращал на это внимания, – цитирует AFP Лева. – После финального свистка мы с моими помощниками на чем-то сосредоточились, праздновали успех. Я не видел никаких жестов в сторону шведской скамейки.

Германия - Швеция

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