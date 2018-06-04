Йоахим Лев: "Был очень сложный выбор между Сане и Брандтом"

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев отметил, что ему было очень сложно исключить Лероя Сане из окончательной заявки на чемпионат мира в России. По его словам, это очень талантливый игрок и обязательно вернется в национальную команду.

– Это был очень сложный выбор между ним и Юлианом Брандтом, в итоге остановились на Брандте, – цитирует Лева Mirror. – У Дракслера, Ройса и Мюллера твердое место в команде. У Лероя огромный талант. Он вернется в состав в сентябре. Сане еще не заявил о себе в матчах за сборную. Выбор был очень сложным. Если бы это был забег на 100 метров, то все бы решалось с помощью фотофиниша.