Йерро и Черышев поприветствовали друг друга перед матчем Испания - Россия. Фото

Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро и полузащитник сборной России Денис Черышев перед матчем 1/8 финала ЧМ-2018 поприветствовали друг друга. Фото было опубликовано в официальном Твитерре российской команды.
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
Фернандо Йерро и Денис Черышев– Сборная России (@TeamRussia) 1 июля 2018 г.
🇪🇸🇷🇺 #esprus pic.twitter.com/LVKvdPIsNL
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Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 17.00 (время московское)
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https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/