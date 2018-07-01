Йерро и Черышев поприветствовали друг друга перед матчем Испания - Россия. Фото

Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро и полузащитник сборной России Денис Черышев перед матчем 1/8 финала ЧМ-2018 поприветствовали друг друга. Фото было опубликовано в официальном Твитерре российской команды.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Все о чемпионате мира по футболу-2018

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 17.00 (время московское)