Яго Аспас: "Россия - очень сложный соперник"

Форвард сборной Испании Яго Аспас прокомментировал результат матча с Марокко (2:2) и предстоящую встречу с Россией в 1/8 финала чемпионата мира.

- Это особенный день!, - цитирует пресс-служба ФИФА Аспаса. - Моя семья приехала посмотреть матч, и я забил! Что касается 1/8 финала, Россия будет очень сложным соперником.



Матч Испании и России пройдет 1 июля в "Лужниках", начало - 17.00 по московскому времени.

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