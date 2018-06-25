Вячеслав Петкун: "По влиянию на игру Головин может быть и посильнее Аршавина"

Лидер группы "Танцы минус" Вячеслав Петкун в интервью "СЭ" высказал мнение о том, что Федор Смолов проиграл конкуренцию Артему Дзюбе в сборной России из-за того, что во время подготовки к чемпионату мира-2018 у него не было соперников за место в составе. Также музыкант высказался об использовании на турнире системы ВАР.

– Понимаете, почему Дзюба вытеснил Смолова?

– Смолов провел цикл вообще без конкуренции. И тут появился злой Дзюба, который использует свой шанс. Если у парня поперло, а я такого Дзюбы не помню со времен, когда Халк научился от Артема забивать голы, надо его использовать. Смолов просто проиграл конкуренцию. Видно, что Федор не рассчитывал на такое, его надо поддержать.

– Сравнение Головина с Аршавиным корректно?

– Да. Но в 2008-м в сборной было больше лидеров. А сейчас по влиянию на игру команды Головин может быть и посильнее Аршавина. Хотя Андрей, наверное, был поострее.

– Тон откликов по организации турнира очень позитивный. Не ожидали?

– Читаю, что пишут в иностранных источниках. Претензии такие – ужасная советская архитектура, люди замечательные, улыбаются, кроме продавщиц в магазинах. Что довольно грязно. Но мы и так это знаем – что способ утилизации мусора у нас – это рассеивание его по территории. Иностранцы видят то же самое. А что касается отношений между людьми, все очень хорошо. Но я не думал, что будет так хорошо. И хотелось бы пожелать нашим правоохранительным органам пролонгировать свое дружелюбное состояние и отеческое отношение к болельщикам на наш чемпионат.

– Одна из черт этого чемпионата мира – система ВАР. Какое впечатление она оставляет?

– Приятное впечатление, когда этой системой пользуются. Не понимаю, почему судья не поставил пенальти в ворота немцев в матче со Швецией. Не понимаю, почему не посмотрел повтор. И не понимаю, почему те люди, кто сидит у мониторов, не подсказали. Чистейший пенальти. (Сергей ЕГОРОВ)

Сегодня, 25 июня, сборная России в Самаре сыграет с Уругваем в заключительном матче группового турнира ЧМ-2018. В этой встрече определится, какая из команд займет первое место в группе A. Для этого россиянам достаточно не проиграть.

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