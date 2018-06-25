Вячеслав Петкун – о песнях Слепакова: "На смену хейтерам пришли хайперы"

Лидер группы "Танцы минус" Вячеслав Петкун в интервью "СЭ" сказал, что не может, как бывший капитан команды КВН "Сборная Пятигорска" Семен Слепаков, быстро писать песни на актуальные темы. Артист перед чемпионатом мира-2018 выпустил представил шуточную композицию "Оле-Оле-Оле", по сюжету которой сборная России может удачно выступить на домашнем турнире, если ее возглавит глава Чечни Рамзан Кадыров.

После выхода сборной в плей-офф Слепаков и лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров записали песню-извинение перед командой.

– Перед началом чемпионата мира юморист Семен Слепаков…

– Это очень смешно. Песня была актуальной всего три дня. Это смешное творчество, основанное на шутках. Это самая короткая жизнь песни, которую я знаю. Она полностью потеряла актуальность спустя три дня. Довольно забавно.

– Сейчас господа Шнуров и Слепаков перепели – "вы были говно, а теперь чемпионы". Переобулись?

– Слепаков-то точно переобулся. Его хлеб – это смех. Это нормально. Сейчас на смену хейтерам пришли хайперы.

– Вам не хотелось использовать повод, чтобы пропиариться?

– Не получаются у меня конъюнктурные вещи. Не могу быстренько сесть и написать что-то в жилу. Занимаюсь более размеренным творчеством.

– Акция "усы надежды" – это что?

– Это же не с бухты-барахты, а благодаря тому, что исполнили Дзюба с Кокориным. Это просто довольно забавно, и ничуть не обидно. (Сергей ЕГОРОВ)

Сегодня, 25 июня, сборная России в Самаре сыграет с Уругваем в заключительном матче группового турнира ЧМ-2018. В этой встрече определится, какая из команд займет первое место в группе A. Для этого россиянам достаточно не проиграть.

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