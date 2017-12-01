Вячеслав Колосков: "Шансы сборной России на выход группы с 1-го места на ЧМ-2018 хорошие"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отметил, что сборной России повезло с группой на чемпионате мира-2018. Колосков также добавил, что шансы у россиян на выход с 1-го места на ЧМ-2018 хорошие.

– Я считаю, что нам с жеребьевкой повезло, откровенно говоря, – цитирует "Р-Спорт" Колоскова. – У нас в группе нет ни одной команды высокого международного уровня. Все команды нам по зубам. Мы раньше уже много раз на чемпионатах мира попадали примерно на сборные такого же ранга и не выходили из группы. А сейчас при должной подготовке, с учетом того, что мы играем в России, у нас есть хорошие шансы выйти из группы с первого места.

Напомним, что к России в группу A попали Саудовская Аравия, Египет и Уругвай. Матч открытия, напомним, пройдет в "Лужниках" с саудовцами.

Жеребьевка чемпионата мира-2018. Live!