Вячеслав Колосков: "Где гарантии, что Месси приедет на ЧМ-2018?"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рад тому, что сборная Аргентины благодаря хет-трику Лионеля Месси в матче с Эквадором (3:1) смогла пробиться на чемпионат мира 2018 года. Вместе с тем, бывший руководитель российского футбола отметил невыход на турнир сборной Чили.

Не надо гоняться за прошлым, нужно оценивать настоящее, - цитирует "Р-Спорт" Колоскова. - Важно не название страны, а какие футболисты в ней играют. В данном случае выход аргентинцев – замечательно. Но не вышли чилийцы, значит, другие команды были просто сильнее, и мы увидим команды, более высокого уровня. Это спортивный отбор. Конечно, если бы Месси не приехал, то было плохо. С другой стороны, где гарантии, что он приедет?

Напомним, чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи мирового первенства будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах России.

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