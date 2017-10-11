Паредес - о выходе на ЧМ-2018: "Благодарю бога, что стал частью этого"

Полузащитник "Зенита" и сборной Аргентины Леандро Паредес признался, что не может описать свои чувства от выхода команды на чемпионат мира 2018 года. Аргентинцы завоевали прямую путевку на мировое первенство, обыграв в заключительном матче отборочного турнира Эквадор (3:1).

Отметим, что Паредес провел на поле 6 минут, заменив Анхеля Ди Марию.

- Нет слов, чтобы описать, что мы пережили сегодня, - написал в Инстаграме Паредес. - Благодарю бога за то, что позволил стать частью того. Вперед, Аргентина.

Напомним, чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах на 12 стадионах.