"Вы как будто наши враги!" Мощное выступление Дзюбы

Нападающий сборной России Артем Дзюба призвал журналистов и болельщиков сплотиться вокруг команды. После тренировки в Новогорске форвард выступил с эмоциональной речью.

- Хотелось бы вот что сказать, - начал Дзюба. - Смотрю все, что происходит. Сейчас такой негативный фон. Хотел бы вас прежде всего попросить поддержать нас. Турнир еще не начался, а вы себя ведете агрессивно с нами. Давайте турнир закончится, и тогда будете делать выводы. И будете решать, кто, как и что. А сейчас я прошу объединиться всю нашу страну, потому что это праздник, праздник футбола.

Миллионы будут болеть за нас. И мы тут почти месяц пашем не для того, чтобы проиграть и вылететь из турнира. Как и все 32 команды, мечтаем выиграть турнир. Но все решаем постепенно. Сейчас наша задача – выйти из группы и тут нужна поддержка всех. Надо сплотиться вокруг команды. Я вас прошу – немножко уважения к нам. А мы будем уважительно относиться к вам. Потому что мы одно целое! И делаем одно дело! А если будем порознь, ничего не выйдет.

Жаль, нет сейчас вашего коллеги (корреспондента "Матч ТВ" Дмитрия Занина - прим. "СЭ"). Хотел ему сказать парочку слов. Мы все готовимся к турниру, для нас это самое важное событие в жизни, а вы как будто думаете, что это не так! Нам необходима поддержка всей страны. А мы со своей стороны будем биться и положим на алтарь победы все!

- Судя по всему, вы в отличие от Граната, следите за тем, что пишут и показывают.

- Иногда вечером лежу в комнате, включаю телевизор, "Матч ТВ", и там постоянно показывают, показывают. Как будто вы наши враги! Мы еще на берегу, а уже столько всего не нравится! "Ой как круто у Аргентины", "круто у Португалии". Хочется сказать: ну езжай тогда туда, что ты сюда приезжаешь?

- Артем, у нас душа болит.

- И у нас болит! Очень хотим порадовать страну. Уверяю, безразличных на футбольном поле не будет. Все будут сражаться и играть в футбол! (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Бомбануло серьезно. Дзюба смотрит ТВ и в шоке от того, что там говорят про сборную. pic.twitter.com/SpOQKzGBZn – Dmitriy Zelenov (@ZelenovZ) 12 июня 2018 г.

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