Вукоевич выведен из состава делегации сборной Хорватии. Вида - без санкций

Хорватский футбольный союз отстранил члена команды, скаута киевского "Динамо" Огнена Вукоевича от дальнейшего участия в чемпионате мира по футболу-2018 в России, сообщает сайт организации. Как информирует пресс-служба союза, он выведен из состава делегации и больше не ассоциируется с тренерским штабом сборной.

Причиной такого решения стал видеоролик, на котором Вукоевич вместе с защитником национальной команды Домагоем Видой произносят две фразы после победы над Россией в субботнем матче 1/4 финала ЧМ-2018 в Сочи (2:2, пенальти – 4:3) – "Слава Украине!" (приветствие украинских националистов выкрикнул Вида) и "Эта победа за "Динамо" и Украину!" (данные слова принадлежат Вукоевичу).

Хорватский футбольный союз сообщил, что ФИФА открыла дело по данному инциденту. Союз отозвал у Вукоевича аккредитацию и отстранил от работы скаутом. Организация в своем сообщении принесла извинения российской стороне за поведение членов команды и проинформировала: Вукоевич и Вида также извиняются за свои слова. При этом последний снова оставлен без санкций.

В среду, 11 июля, сборная Хорватии в матче 1/2 финала ЧМ-2018 сыграет в Москве на стадионе "Лужники" с Англией.

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