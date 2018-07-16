Вукоевич получил серебряную медаль ЧМ-2018

Экс-футболист и скаут сборной Хорватии Огнен Вукоевич получил серебряную медаль чемпионата мира-2018. Вчера хорваты уступили команде Франции в финале турнира со счетом 2:4.
Напомним, Вукоевич был выведен из состава хорватской делегации после скандального видео с участием защитника Домагоя Виды, на котором они скандировали: "Слава Украине!" после победы над Россией в четвертьфинале чемпионата мира (2:2, 4:3 - пенальти).
Опрос
- Сборная России (футбол)
- Сборная Франции (футбол)
- Огнен Вукоевич
- Сборная Хорватии (Футбол)
- Домагой Вида