Вратарь сборной Египта отказался от приза лучшему игроку матча с Уругваем

Вратарь сборной Египта Мохамед эль-Шенави, признанный лучшим игроком матча группового турнира чемпионата мира-2018 против Уругвая (0:1), решил отказаться от награды, сообщает L'Equipe. Как отмечает издание, голкипер принял такое решение по религиозным соображениям - спонсором приза является алкогольная компания.

Эль-Шенави провел полный матч против уругвайцев, отразив четыре удара в створ ворот.

Во втором туре группового турнира ЧМ-2018 сборная Египта сыграет с Россией. Встреча состоится 19 июня в Санкт-Петербурге.

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

Все о чемпионате мира-2018 по футболу: календарь турнира, города и матчи