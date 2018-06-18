Врач сборной Англии использовал спрей от насекомых, чтобы защитить игроков от волгоградской мошки

Врач сборной Англии перед матчем чемпионата мира-2018 против Туниса опрыскал игроков спреем от насекомых. Таким образом он хотел защитить их от волгоградской мошки. Игра состоится сегодня и начнется в 21.00.

17 июня сообщалось, что в Волгограде была проведена дополнительная обработка зеленых насаждений от мошкары и комаров. Эти насекомые появились в городе накануне чемпионата мира и доставляют массу проблем местным жителям и гостям Волгограда, приехавшим на матчи.



Обработка в середине мая должного эффекта не дала, поэтому власти города намерены перед каждой игрой проводить мероприятия по уничтожению насекомых. (Дмитрий СИМОНОВ)

Тунис – Англия: чемпионат мира по футболу, 18 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 21.00 (время московское)

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