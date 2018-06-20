06:15 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Возвращение сборной России в Новогорск под песню "Облака, белогривые лошадки". Видео


Сборная России​ на своей странице в Твиттере опубликовала видео, посвященное возвращению команды из Санкт-Петербурга в Москву. В клипе была использована популярная песня из мультфильма "Облака, белогривые лошадки".

"Наше возвращение в Новогорск", - говорится в сообщении.

На среду у подопечных Станислава Черчесова запланирована только вечерняя тренировка в Новогорске. Следующий матч сборная России проведет 25 июня в Самаре – против команды Уругвая.

Россия – Египет

Как попасть на чемпионат мира по футболу //
Все о чемпионате мира-2018 по футболу //
Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ

К комментариям
3
Материалы других СМИ