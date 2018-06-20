Возвращение сборной России в Новогорск под песню "Облака, белогривые лошадки". Видео

Сборная России​ на своей странице в Твиттере опубликовала видео, посвященное возвращению команды из Санкт-Петербурга в Москву. В клипе была использована популярная песня из мультфильма "Облака, белогривые лошадки".

"Наше возвращение в Новогорск", - говорится в сообщении.

На среду у подопечных Станислава Черчесова запланирована только вечерняя тренировка в Новогорске. Следующий матч сборная России проведет 25 июня в Самаре – против команды Уругвая.

Наше возвращение в Новогорск ☁️☁️☁️ pic.twitter.com/DPoLT1nJab – Сборная России (@TeamRussia) 20 июня 2018 г.

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