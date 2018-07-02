14:59 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Владимир Жириновский: "Хорваты воевали против нас и чувствуют вину. 7 июля они проиграют 0:1"

Владимир ЖИРИНОВСКИЙ. Фото Татьяна Дорогутина, "СЭ"
Владимир ЖИРИНОВСКИЙ. Фото Татьяна Дорогутина, "СЭ"

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский сделал прогноз на матч 1/8 финала чемпионата мира, в котором сборная России сыграет против Хорватии 7 июля в Сочи.

- Надеюсь, мы обрадуемся 7 июля. Матч с хорватами будет в Сочи, который ликует уже сейчас, - сказал Жириновский эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1". - Это будет победа. 

Хорваты должны успокоиться. Они воевали против нас, против сербов, чувствуют свою вину. Согласен, что это спорт, но они помнят свое прошлое. Им будет неудобно. 7 июля со счетом 0:1 проигрывает Хорватия.

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)

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