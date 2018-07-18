Владимир Путин: "Гостям ЧМ-2018 предстала не искусственная витрина, а настоящая Россия"

Президент РФ Владимир Путин на открытии Московского урбанистического форума подчеркнул: гостям чемпионата мира по футболу предстал не "показной виртуальный мир", а настоящая Россия, для развития которой было вложено много средств и усилий.

Как отметил глава государства, приятно, что болельщикам понравилось в России и они высоко оценили гостеприимство, спортивные объекты, транспортную инфраструктуру, города, общественные пространства и сферу услуг, работу волонтеров, медицинских, коммунальных служб, полицию.

- Перед нашими гостями предстала не какая-то витрина, не какой-то искусственный, созданный на короткий срок внешний вид, показной виртуальный мир. Нет, все было, как у нас говорится, по-настоящему, - цитирует "РИА Новости" Путина. - Страна меняется, это курс последовательный, долгосрочный, мы вкладываем действительно большие средства и усилия. И это инвестиции, прежде всего, в качество жизни наших граждан, в создание широких возможностей для самореализации каждого человека. Эти усилия мы, конечно, будем продолжать.