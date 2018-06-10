Владимир Габулов: "Сборной России как никогда как никогда нужна ваша вера и поддержка"

Голкипер сборной России Владимир Габулов призвал болельщиков поддержать команду на ЧМ-2018.

- Самый важный и особенный для всей страны турнир стартует уже через несколько дней. Футбольный праздник, который подарит незабываемые эмоции и яркие впечатления, - написал футболист в Инстаграме. - Мы верим в себя, в свои силы, и сделаем все возможное и невозможное, чтобы это лето запомнилось надолго. Именно сейчас нам как никогда нужна ваша вера и поддержка. За нас, за всех, за каждого! Только объединившись и став единым целым мы сможем добиться успеха! Ваши вопросы и пожелания можно оставить на специальном сайте, который был создан для поддержки сборной – тыуменяодна.рф.

На ЧМ-2018 сборная России сыграет в группе А вместе с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

Чемпионат мира-2018: все о сборной России