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Владимир Габулов: "Сборной России как никогда как никогда нужна ваша вера и поддержка"

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Голкипер сборной России Владимир Габулов призвал болельщиков поддержать команду на ЧМ-2018.

- Самый важный и особенный для всей страны турнир стартует уже через несколько дней. Футбольный праздник, который подарит незабываемые эмоции и яркие впечатления, - написал футболист в Инстаграме. - Мы верим в себя, в свои силы, и сделаем все возможное и невозможное, чтобы это лето запомнилось надолго. Именно сейчас нам как никогда нужна ваша вера и поддержка. За нас, за всех, за каждого! Только объединившись и став единым целым мы сможем добиться успеха! Ваши вопросы и пожелания можно оставить на специальном сайте, который был создан для поддержки сборной – тыуменяодна.рф.

На ЧМ-2018 сборная России сыграет в группе А вместе с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

 

Самый важный и особенный для всей страны турнир стартует уже через несколько дней. Футбольный праздник, который подарит незабываемые эмоции и яркие впечатления. Мы верим в себя, в свои силы, и сделаем всё возможное и невозможное, чтобы это лето запомнилось надолго. Именно сейчас нам как никогда нужна ваша вера и поддержка. За нас, за всех, за каждого! Только объединившись и став единым целым мы сможем добиться успеха! Ваши вопросы и пожелания можно оставить на специальном сайте, который был создан для поддержки сборной – тыуменяодна.рф #ЗаНасЗаВсехЗаКаждого 💪🏽 #ТыУМеняОдна #ВместеМыКоманда 🙏🏽🇷🇺⚽️

Публикация от @ vladimir_gabulov 10 Июн 2018 в 7:47 PDT

Чемпионат мира-2018: все о сборной России

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: перед чемпионатом мира
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