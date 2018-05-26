Владимир Габулов: "Оказаться лишним? Я об этом не задумываюсь"

Голкипер сборной России и бельгийского "Брюгге" Владимир Габулов, выступая перед журналистами на сборе национальной команды в австрийском Нойштифте в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу-2018, рассказал о конкуренции во вратарской линии.

- Говорят, вы лидер раздевалки сборной России и важны для команды в этом качестве...

- Не могу ничего сказать по данному поводу. Со стороны виднее. Вам надо спрашивать не меня.

- Конкуренция между вратарями сильно ощущается?

- Она есть и должна быть. Но в первую очередь хотелось бы сказать о том, что в нашем вратарском микро-коллективе очень доброжелательная, рабочая атмосфера, которая способствует прогрессу всех. И команды в целом.

- А мысль о том, что одного из вратарей в итоге отцепят, не добавляет стресса?

- Абсолютно нет. Все работают с отличным настроением, никто не нервничает.

- А вы морально готовы к тому, что можете оказаться лишним?

- Я об этом не задумываюсь.

Сборная России на чемпионате мира по футболу