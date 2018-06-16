Владимир Габулов: "Интеллектуальная нагрузка тоже полезна"

Вратарь сборной России Владимир Габулов после открытой тренировки команды в Новогорске рассказал об участии в игре "Что? Где? Когда?" и отметил, что самым умным в команде должен быть тренер.



– Наши коллеги сказали, что накануне попросили Артема Дзюбу, чтобы сборная стала чуть больше открыта журналистам после такой прекрасной победы. Был ли разговор? Артем пытался до кого-то донести эту просьбу?

– Если честно, я даже не замечал, когда мы были закрыты. Футболисты всегда открыты и готовы пообщаться. И тренерский штаб. Никакой закрытости до сегодняшнего дня не наблюдал.

– Накануне матча с Саудовской Аравией вы играли в "Что? Где? Когда?". Планируется это сделать ритуалом? И второй вопрос: кто в сборной России самый умный?

– Наверное, самым умным в сборной должен быть тренер, если серьезно. А насчет ритуала не знаю. Сегодня у нас тоже запланирована эта игра. На самом деле очень интересное занятие. Оно немного отвлекает от повседневной рутины. Опять же интеллектуальная нагрузка тоже полезна, поэтому все ребята с интересом участвуют в этом мероприятии.

– Какой вопрос был самый сложный?

– Там было много вопросов, и к каждому из них предлагается три-четыре варианта ответа.

– Это нечестно.

– А иначе мы тогда ни на что не ответим. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Россия проходит подготовку к матчу группового турнира чемпионата мира-2018 против Египта.

Россия - Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское)