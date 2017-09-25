Виталий Мутко: "Смена губернатора Самарской области не повлияет на подготовку региона к ЧМ-2018"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко отметил, что смена губернатора Самарской области не окажет никакого влияния на подготовку к чемпионату мира-2018. Президент России Владимир Путин в понедельник принял отставку Николая Меркушкина, назначив врио главы Самарской области Дмитрия Азарова.

- Это никак не повлияет на подготовку региона к ЧМ, - цитирует ТАСС Мутко. - Самарская область - это субъект Российской Федерации, и назначенный исполняющим обязанности губернатора - это не сторонний человек, он работал в этом городе. И самое главное, что это государственная программа подготовки к чемпионату мира. Кто бы ни был губернатором, он должен соблюдать преемственность, неукоснительно выполнять обязательства Российской Федерации.