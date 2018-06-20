Вице-президент РФС: "Огромные почет и уважение Черчесову, что он сделал эту команду"

Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин отметил, что главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову нужно отдать почет и уважение за то, что он создал команду, которая находится в шаге от выхода из группы на чемпионате мира.

Вчера сборная России обыграла во втором туре группового турнира команду Египта со счетом 3:1. Россияне с шестью очками лидируют в группе A. Чтобы команда досрочно вышла в 1/8 финала, сегодня сборная Уругвая не должна проиграть команде Саудовской Аравии.

- Огромные почет и уважение Станиславу Саламовичу Черчесову, что он сделал эту команду, - цитирует ТАСС Анохина. - Теперь вся критика превратилась в похвалу: у нас от ненависти до любви, как и от любви до ненависти, - один шаг. Ему надо было перетерпеть критику.

Рад, что ребята собрались, выполнили тренерские установки и выложились по максимуму. У меня были определенные опасения, я очень переживал перед этой игрой, поселился в гостинице вместе с египтянами, видел их настрой, смотрел на их болельщиков, которых было очень много, поэтому было волнительно.

Теперь надо ехать в Самару, обыгрывать Уругвай, выходить с первого места из группы и ставить максимальные задачи, ведь нашу сборную не остановить. Чего нам теперь бояться? Мы когда-то и у голландцев выигрывали, главное - настрой хороший, трибуны активно поддерживают, поэтому домашний чемпионат должен приносить удачу, и мы должны хорошо выступать. Не вижу непреодолимых задач.