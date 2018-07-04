Венсан Компани: "Для нынешнего поколения сборной Бельгии наступает один из важнейших моментов в истории"

Защитник сборной Бельгии Венсан Компани заявил, что матч 1/4 финала чемпионата мира против Бразилии будет одним из самых важных в карьере игроков. Встреча команд пройдет 6 июля в Казани.

- Для нынешнего поколения сборной Бельгии сейчас наступает, возможно, один из важнейших моментов в истории, - цитирует ТАСС Компани. - Мы должны использовать и задействовать все наши сильные стороны в матче против столь сильного соперника. У них 80-процентное владение мячом, но при этом они не будут паниковать если этого владения у них не будет. Бразилия - одна из лучших футбольных команд в мире, которая обладает игроками с лучшим индивидуальным мастерством, сборная Бельгии с нетерпением ждет этого матча.

Напомним, что в 1/8 финала бельгийцы одержали волевую победу на Японией со счетом 3:2, уступая по ходу матча два мяча.

Бразилия - Бельгия: чемпионат мира по футболу, 6 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)