В Волгограде нигерийскому журналисту вернули потерянную сумку с документами и деньгами

Жители Волгограда принесли в полицию найденную на улице сумку нигерийского журналиста радиостанции City 105,1 fm Ннамди Обания, сообщает ТАСС со ссылкой на областную администрацию. Правоохранительные органы с помощью пресс-центра чемпионата мира-2018 вернули ее владельцу.

– Потерянную сумку жители Волгограда принесли в отделение полиции, – сказала представитель администрации Волгоградской области. – В сумке находилась фотокамера, личные вещи, деньги, документы и аккредитационный бэйдж журналиста радиостанции City 105,1 fm из Нигерии Ннамди Обания. Полицейские через Городской пресс-центр ЧМ-2018 нашли контакты журналиста и вернули ему его пропажу.

Она отметила, что Обания был благодарен волгоградцам и полицейским города за честность и порядочность. Журналиста удивило, что не только камера и документы, но и деньги оказались на месте.

Представитель радиостанции находится в Волгограде для освещения матча сборной Нигерии. Сегодня, 22 июня, "суперорлы" сыграют с Исландией.

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