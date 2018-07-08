В НАТО подчеркнули, что все полуфиналисты ЧМ-2018 - члены альянса

В НАТО отметили, что все страны, оставшиеся на чемпионате мриа-2018 являются членами альянса. В полуфиналах турнира сыграют Франция, Бельгия, Англия и Хорватия.

"Оставшиеся четыре команды на ЧМ-2018 относятся к странам НАТО. Удачи всем командам!", - говорится в сообщении альянса в Твиттере.

В субботу сборная России уступила Хорватии в четвертьфинале - 2:2, 3:4 по пенальти. Полуфиналы состоятся 10 и 11 июля в Санкт-Петербурге и Москве.

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