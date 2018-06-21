В МВД назвали мизерным количество нарушений со стороны иностранцев во время ЧМ-2018

Замглавы МВД РФ Игорь Зубов назвал незначительным число нарушений, совершаемых зарубежными футбольными болельщиками во время ЧМ-2018. По его словам, атмосфера вокруг турнира царит позитивная.
– Фактически нет никаких эксцессов, за исключением каких-то мизерных, – цитирует "Интерфакс" Зубова. – Естественно, если приехали десятки тысяч человек, наверное какие-то моменты есть.
Надо отдать должное самим болельщикам и жителям всех городов, которые и сами веселятся и с пониманием относятся к этому празднику.
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