В Москве арестован британский болельщик, находящийся в международном розыске

Тушинский суд Москвы отправил под арест 63-летнего подданного Великобритании Тревора Мартина Хорсли, задержанного на стадионе, сообщает "Интерфакс". Британец находится международном розыске по запросу Объединенных Арабских Эмиратов.

"Суд постановил: избрать в отношении Хорсли меру пресечения в виде заключения под стражу на срок по 31 августа 2018 года", - огласила решение судья Надежда Ткачева.

Таким образом, было удовлетворено ходатайство Тушинской межрайонной прокуратуры - Хорсли будет помещен в следственный изолятор для дальнейшего решения вопроса о его экстрадиции в ОАЭ.

Как пояснил в суде прокурор, в отношении Хорсли в ОАЭ расследуется уголовное дело о мошенничестве в банковской сфере, с 5 июня 2018 года британец находится в международном розыске по линии Интерпола. "По российскому законодательству действия Хорсли подпадают под признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, совершенное в особо крупном размере, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Оснований для неизбрания в отношении Хорсли меры пресечения в виде заключения под стражу не имеется, поскольку он является гражданином Великобритании и может скрыться", - сказал представитель надзорного ведомства в суде.

По словам адвоката, уголовное дело, возбужденное против Хорсли в ОАЭ, связано с событиями 2011 года: правоохранительные органы Дубая считают, что британец расплатился по сделке необеспеченным чеком. Вместе с тем, подчеркнул Эсендиров, его доверитель давно рассчитался по долговым обязательствам, а потерпевший - предприниматель из Индии - отказался от каких-либо требований к британцу и попросил органы обвинения ОАЭ прекратить его уголовное преследование.

Хорсли был задержан перед началом матча 1/8 финала ЧМ-2018 Англия - Колумбия (1:1, пенальти - 4:3).

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