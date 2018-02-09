12:53 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

В Кремле подтвердили встречу Путина и Инфантино в Сочи 12 февраля

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Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков подтвердил встречу Владимира Путина с главой Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в понедельник в Сочи. Ранее вице-премьер Виталий Мутко сообщил, что Путин и Инфантино встретятся в Сочи 12 февраля.

Отвечая на вопрос, будет ли Путин встречаться с Инфантино в Сочи в понедельник, Песков ответил: "Будет".

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года, матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20180209/1132234319.html

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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ЗЮК~

За Россию без допинга!,ольгинская грязь.

15:04

баламошка

А почему комментарии не отключены?) Сейчас же сюда орда пиндосов прибежит и начнёт плеваться и материться)

13:32

Игорь ФА

Список персон нон грата на время проведения ЧМ2018 надеюсь уважаемому президенту подготовят, который он предоставит Инфантино. Томас Бах должен быть первым в этом списке. Это нанесет невосполнимый, огромный репутационный урон абсолютно всем кто будет там фигурировать. Это отставка..Томас, и вечный позор.

13:23