В Кремле подтвердили встречу Путина и Инфантино в Сочи 12 февраля

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков подтвердил встречу Владимира Путина с главой Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в понедельник в Сочи. Ранее вице-премьер Виталий Мутко сообщил, что Путин и Инфантино встретятся в Сочи 12 февраля.
Отвечая на вопрос, будет ли Путин встречаться с Инфантино в Сочи в понедельник, Песков ответил: "Будет".
Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года, матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах.
ЗЮК~
За Россию без допинга!,ольгинская грязь.
15:04
баламошка
А почему комментарии не отключены?) Сейчас же сюда орда пиндосов прибежит и начнёт плеваться и материться)
13:32
Игорь ФА
Список персон нон грата на время проведения ЧМ2018 надеюсь уважаемому президенту подготовят, который он предоставит Инфантино. Томас Бах должен быть первым в этом списке. Это нанесет невосполнимый, огромный репутационный урон абсолютно всем кто будет там фигурировать. Это отставка..Томас, и вечный позор.
13:23