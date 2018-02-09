В Кремле подтвердили встречу Путина и Инфантино в Сочи 12 февраля

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков подтвердил встречу Владимира Путина с главой Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в понедельник в Сочи. Ранее вице-премьер Виталий Мутко сообщил, что Путин и Инфантино встретятся в Сочи 12 февраля.

Отвечая на вопрос, будет ли Путин встречаться с Инфантино в Сочи в понедельник, Песков ответил: "Будет".

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года, матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах.