В Кремле не согласны с прогнозом об убыточности ЧМ-2018 для России

В Кремле считают неверными пессимистичные прогнозы СМИ о прибыли от чемпионата мира-2018, социально-экономический эффект для России от проведения турнира будет соразмерен затратам на его организацию.

– Мы не согласны. Линейные подсчеты здесь не верны, и это, скорее, примитивизация самой темы и возможных эффектов, – приводит "Р-Спорт" ответ пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова на вопрос о том, согласны ли в Кремле с результатами исследования РБК, согласно которым ЧМ-2018 даст российской экономике лишь краткосрочный импульс, а в целом проект убыточен.

Песков посоветовал вспомнить ситуацию с зимней Олимпиадой-2014 в Сочи.

– Там тоже были попытки линейно считать, складывать в столбик; неприменима здесь такая практика, – уточнил пресс-секретарь главы государства. – Были и пессимисты насчет олимпийского наследия. Вы знаете, что Россия лучше всех в мире решила проблему олимпийского наследия, и вы знаете, что Президент Путин лично этим занимался. Поэтому достаточно это дает оптимизма для того, чтобы полагать, что и наследие мундиаля, и экономический эффект, и социальный эффект будут соразмерны тем затратам, которые сейчас производятся.

Первый в истории чемпионат мира на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.