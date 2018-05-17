В Краснодаре открылся центр выдачи Fan ID

В Краснодаре начал работу центр выдачи паспортов болельщика чемпионата мира-2018, сообщает Welcome 2018. Данный центр одновременно сможет обслуживать 30-40 человек, работать он будет до конца турнира. Первый замминистра физкультуры и спорта Краснодарского края Сергей Мясищев уточнил, что краснодарский центр нацелен, в первую очередь, на жителей края.

- Армия болельщиков в краевой столице не меньше, чем в Сочи, а может быть, даже больше. Людям, которые живут в районах края, в ближайших к Краснодару городах - им проще прийти сюда, обладая заветным билетом, и получить паспорт болельщика, - сказал Мясищев.

Паспорт болельщика (Fan ID) позволяет бесплатно ездить на общественном транспорте по городам ЧМ-2018, а также перемещаться между ними на поезде. Иностранным фанатам он на время турнира заменяет визу.

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