В Казани найден двойник Фабьена Бартеза. ВИДЕО

Двойник известного французского вратаря Фабьена Бартеза поддержит сборную Франции в матче 1/8 финала чемпионата мира с Аргентиной. На игру он пришел в форме французской команды образца 1998 года - когда она выиграла Кубок мира.
Бартез с нами! #FRAARG #FRA pic.twitter.com/DZNPCgTGOr– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 30 июня 2018 г.
Бартез выступал за сборную Франции с 1994 по 2006 годы, проведя 87 матчей. Помимо чемпионата мира, он выиграл с национальной командой чемпионат Европы-2000 и Кубок конфедераций-2003. (Гоша ЧЕРНОВ)
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