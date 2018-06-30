В Казани найден двойник Фабьена Бартеза. ВИДЕО

Двойник известного французского вратаря Фабьена Бартеза поддержит сборную Франции в матче 1/8 финала чемпионата мира с Аргентиной. На игру он пришел в форме французской команды образца 1998 года - когда она выиграла Кубок мира.

Бартез выступал за сборную Франции с 1994 по 2006 годы, проведя 87 матчей. Помимо чемпионата мира, он выиграл с национальной командой чемпионат Европы-2000 и Кубок конфедераций-2003. (Гоша ЧЕРНОВ)

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