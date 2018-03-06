18:28 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

В британском МИД пояснили: возможный бойкот ЧМ-2018 касается не футболистов, а чиновников

Борис ДЖОНСОН. Фото AFP
Борис ДЖОНСОН. Фото AFP
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Представители Министерства иностранных дел Великобритании пояснили, что слова главы МИД Бориса Джонсона о возможном бойкоте чемпионата мира-2018 не касаются футболистов. Ранее британский министр иностранных дел заявил, что Англия может отказаться от поездки на турнир в России из-за отравления в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Скрипаль был обвинен в шпионаже в пользу Великобритании, осужден за госизмену в 2006 году, а позже обменян на задержанных в США граждан России.

Представители МИД подчеркнули, что бойкот касается только официальной делегации, а не футболистов и остального персонала сборной. К тому же решение о нем окончательно еще не принято.

Англия на ЧМ-2018 сыграет в группе G с Тунисом (Волгоград, 18 июня), Панамой (Нижний Новгород, 24 июня) и Бельгией (Калининград, 28 июня). 

Министр иностранных дел Великобритании угрожает снятием Англи с ЧМ-2018

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (12)
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AgekBam

сидите дома кривоногие, я только порадуюсь если итальянцы будут, вместо этой непонятной сборной, по именам сбарная мира, а по игре гондурас голимый ))

19:50

За Россию без допинга!

sdf_1, ты хотел сказать "еще один мультик про вымышленную ракету"? :)

19:45

wako37

Саня, вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации. Сайт - 1einsider.com

19:32

Ugine

Не-не-не! Слово не воробей!!! Мы уже итальянцев ждем. Нах вы нужны

19:29

DmitrSPb

ну это-то пожалуйста!

19:20

titan2313

Болтуны!!!

19:13

nefanat

а мы, блин , уже обрадовались. Наши клиенты собрались сняться с турнира...

19:12

баламошка

Всегда мечтал увидеть саксонских чинуш...А тут такое горе...

19:00

Весёлый©

Ну не дураки ли эти британцы? Своих же чиновников наказать хотят. Разве такое возможно в цивилизованной стране, вроде Россиюшки?

18:47

mypatrikin

нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog

18:44

sdf_1

Ну Мутко меньше вёдер русской водки и килограммов чёрной икры заказывать. На высвободившиеся деньги сделаем ещё одну ракету и назовём её "другу Борису"

18:40

Vittorio-049

Без протокола....... А ПОШЛИ ОНИ КУДА ДАЛЬШЕ.....ВОЗДУХ БУДЕТ ЧИЩЕ

18:37

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