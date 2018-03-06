В британском МИД пояснили: возможный бойкот ЧМ-2018 касается не футболистов, а чиновников

Представители Министерства иностранных дел Великобритании пояснили, что слова главы МИД Бориса Джонсона о возможном бойкоте чемпионата мира-2018 не касаются футболистов. Ранее британский министр иностранных дел заявил, что Англия может отказаться от поездки на турнир в России из-за отравления в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Скрипаль был обвинен в шпионаже в пользу Великобритании, осужден за госизмену в 2006 году, а позже обменян на задержанных в США граждан России.

Представители МИД подчеркнули, что бойкот касается только официальной делегации, а не футболистов и остального персонала сборной. К тому же решение о нем окончательно еще не принято.

Англия на ЧМ-2018 сыграет в группе G с Тунисом (Волгоград, 18 июня), Панамой (Нижний Новгород, 24 июня) и Бельгией (Калининград, 28 июня).

Министр иностранных дел Великобритании угрожает снятием Англи с ЧМ-2018