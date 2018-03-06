В британском МИД пояснили: возможный бойкот ЧМ-2018 касается не футболистов, а чиновников

Представители Министерства иностранных дел Великобритании пояснили, что слова главы МИД Бориса Джонсона о возможном бойкоте чемпионата мира-2018 не касаются футболистов. Ранее британский министр иностранных дел заявил, что Англия может отказаться от поездки на турнир в России из-за отравления в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Скрипаль был обвинен в шпионаже в пользу Великобритании, осужден за госизмену в 2006 году, а позже обменян на задержанных в США граждан России.
Представители МИД подчеркнули, что бойкот касается только официальной делегации, а не футболистов и остального персонала сборной. К тому же решение о нем окончательно еще не принято.
Англия на ЧМ-2018 сыграет в группе G с Тунисом (Волгоград, 18 июня), Панамой (Нижний Новгород, 24 июня) и Бельгией (Калининград, 28 июня).
Министр иностранных дел Великобритании угрожает снятием Англи с ЧМ-2018
AgekBam
сидите дома кривоногие, я только порадуюсь если итальянцы будут, вместо этой непонятной сборной, по именам сбарная мира, а по игре гондурас голимый ))
19:50
За Россию без допинга!
sdf_1, ты хотел сказать "еще один мультик про вымышленную ракету"? :)
19:45
wako37
Саня, вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации. Сайт - 1einsider.com
19:32
Ugine
Не-не-не! Слово не воробей!!! Мы уже итальянцев ждем. Нах вы нужны
19:29
DmitrSPb
ну это-то пожалуйста!
19:20
titan2313
Болтуны!!!
19:13
nefanat
а мы, блин , уже обрадовались. Наши клиенты собрались сняться с турнира...
19:12
баламошка
Всегда мечтал увидеть саксонских чинуш...А тут такое горе...
19:00
Весёлый©
Ну не дураки ли эти британцы? Своих же чиновников наказать хотят. Разве такое возможно в цивилизованной стране, вроде Россиюшки?
18:47
mypatrikin
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog
18:44
sdf_1
Ну Мутко меньше вёдер русской водки и килограммов чёрной икры заказывать. На высвободившиеся деньги сделаем ещё одну ракету и назовём её "другу Борису"
18:40
Vittorio-049
Без протокола....... А ПОШЛИ ОНИ КУДА ДАЛЬШЕ.....ВОЗДУХ БУДЕТ ЧИЩЕ
18:37