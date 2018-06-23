В "Ахмате" будут рады видеть Салаха на матчах клуба

Вице-президент "Ахмата" Ахмед Айдамиров пригласил нападающего сборной Египта и "Ливерпуля" Мохамеда Салаха на матчи команды в Грозном. Команда звездного форварда во время чемпионата мира базируется в столице Чеченской республики, после двух поражений на старте турнира она лишилась шансов на выход в плей-офф.

Кадыров сделал Салаха почетным гражданином Чечни

– Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сделал Мохамеда Салаха почетным гражданином Чечни, он получил приглашение прибыть сюда в любое удобное для него время, – цитирует "Р-Спорт" Айдамирова. – Мы будем рады его встретить.

Как и во всем мире, в Чечне любители футбола позитивно следят за чемпионатом мира, приходят на отрытые тренировки. Для людей праздник увидеть больших игроков из топ-клубов. Очень много детей приходят с родителями.

В двух первых турах "фараоны" поочередно проиграли Уругваю (0:1) и России (1:3). В заключительном матче на ЧМ-2018 Египет Салаха сыграет с Саудовской Аравией (Волгоград, 26 июня).

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