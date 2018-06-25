Уругвая - Россия: уровень поддержки хозяев ЧМ в фан-зоне в Нижнем Новгороде составил 105,4 децибела

Ведущие фестиваля болельщиков в Нижнем Новгороде попросили зрителей одновременно закричать в поддержку сборной России во время матча чемпионата мира с командой Уругвая и измерили уровень шума - 105,4 децибела, сообщает ТАСС.



- На площадке достаточно шумно - слышны гул из голосов болельщиков и гудение дудок в поддержку российской сборной. Сначала перед собравшимися у больших экранов, где показывают трансляцию матча, выступили городские коллективы. Среди них - школа черлидинга, ансамбль танца "Арлекино", брейк-данс, гранд-балет команды и многие другие, - говорится в сообщении.

Уругвай – Россия: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча



