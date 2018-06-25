17:53 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Уругвая - Россия: уровень поддержки хозяев ЧМ в фан-зоне в Нижнем Новгороде составил 105,4 децибела


Ведущие фестиваля болельщиков в Нижнем Новгороде попросили зрителей одновременно закричать в поддержку сборной России во время матча чемпионата мира с командой Уругвая и измерили уровень шума - 105,4 децибела, сообщает ТАСС.

- На площадке достаточно шумно - слышны гул из голосов болельщиков и гудение дудок в поддержку российской сборной. Сначала перед собравшимися у больших экранов, где показывают трансляцию матча, выступили городские коллективы. Среди них - школа черлидинга, ансамбль танца "Арлекино", брейк-данс, гранд-балет команды и многие другие, - говорится в сообщении. 

Уругвай – Россия: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча 

Уругвай - Россия


 

 

 

Дополнительная информация

https://worldcup2018.tass.ru/articles/5321986

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Россия - Уругвай
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