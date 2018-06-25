Уругвай - Россия: прогноз букмекеров

В понедельник, 25 июня, в Самаре пройдет матч заключительного тура группового турнира чемпионата мира по футболу-2018. Сборные Уругвая и России сыграют на стадионе "Самара Арена". Начало встречи – 17.00 по московскому времени.

Winline оценивает шансы России на победу с коэффициентом 2,98, на ничью – 3,08, а успех Уругвая – 2,66.

Знаешь, кто победит? Коэффициенты Winline – здесь.

Уругвай – Россия: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 17.00 (время московское)

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

ЧМ-2018: турнирное положение – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь