Уле Гуннар Сульшер: "Буду болеть за Россию на чемпионате мира"

Главный тренер "Мольде" и экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер в интервью пресс-службе ЦСКА признался, что не сможет посетить чемпионат мира-2018. Но норвежец пообещал, что будет поддерживать сборную России у телевизора.

– Какие у вас планы на лето 2018 года?

– Было бы здорово приехать на чемпионат мира, но в это время у нас будет идти чемпионат. Норвегия не отобралась на турнир, да и не так много игроков из нашей лиги выступят на нем – может, кто-то из датчан, исландцев или африканцев, может, один из моих шведских вратарей. Но я обязательно буду смотреть чемпионат мира по телевизору. Скрещу пальцы и буду болеть за Россию.