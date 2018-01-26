20:15 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Уле Гуннар Сульшер: "Буду болеть за Россию на чемпионате мира"

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Главный тренер "Мольде" и экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер в интервью пресс-службе ЦСКА признался, что не сможет посетить чемпионат мира-2018. Но норвежец пообещал, что будет поддерживать сборную России у телевизора.

– Какие у вас планы на лето 2018 года?

– Было бы здорово приехать на чемпионат мира, но в это время у нас будет идти чемпионат. Норвегия не отобралась на турнир, да и не так много игроков из нашей лиги выступят на нем – может, кто-то из датчан, исландцев или африканцев, может, один из моих шведских вратарей. Но я обязательно буду смотреть чемпионат мира по телевизору. Скрещу пальцы и буду болеть за Россию.

Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/ole-gunnar-solskjaer-v-futbolnom-menedzhere-vsegda-pokupal-v-komandu-akinfeeva/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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клад555

Что-то курнул не то Сульшер)

20:38

баламошка

Все пиндосы попадали в обморок.

20:36