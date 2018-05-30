Украинское телевидение покажет матчи чемпионата мира-2018 в России

Два украинских телеканала будет транслировать матчи чемпионата мира-2018. В группе компаний "Интер Медиа Групп", куда входят каналы "Интер" и "НТН", подтвердили приобретение прав на трансляцию игр.

– Inter Media Group получила права на трансляцию матчей чемпионата мира по футболу 2018. Все матчи самого престижного футбольного турнира будут эксклюзивно показаны на телеканалах "Интер" и НТН", – цитирует ТАСС сообщение телеканала "Интер".

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Чемпионат мира-2018 по футболу: все о сборной России //

Все о ЧМ-2018: календарь турнира, города и матчи //

Как попасть на чемпионат мира-2018: где купить билеты