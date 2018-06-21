Украинский журналист: "Смешно следить за реакцией русских на результаты их сборной"

Украинский спортивный журналист и комментатор Виктор Вацко в Твиттере высмеял реакцию болельщиков сборной России на выход в 1/8 финала чемпионата мира-2018. Команда Станислава Черчесова на старте домашнего турнира одержала победы над Саудовской Аравией (5:0) и Египтом (3:1) и досрочно вышла в 1/8 финала.
"Так смешно следить за реакцией русских на результаты их команды. До чемпионата мира они хотели посадить на кол всех игроков и тренеров. А теперь– абсолютный полный и возвеличивание, хотя только с третьего тура они начнут играть против настоящих футболистов", – написал Вацко.
В третьем туре ЧМ-2018 сборная России сыграет с Уругваем (Самара, 25 июня). Национальная команда выйдет в плей-офф с первого места в группе A, если сыграет с южноамериканцами как минимум вничью.
Напомним, сборная Украины не смогла пробиться на чемпионат мира в России. Команда под руководством Андрея Шевченко заняла третье место в группе I европейского отбора, пропустив вперед Исландию (попала на турнир напрямую) и Хорватию (в стыковых матчах обыграла Грецию).
Так кумедно стежити за реакцією рускіх на результати їх збірної. Перед ЧС саджали всіх гравців і тренерів "на кол". Зараз - абсолютний оргазм і звеличення, попри те, що тільки з третього туру ЧС вони почнуть грати проти справжніх футболістів 😄– Viktor Vatsko (@ViktorVatsko) 20 июня 2018 г.
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