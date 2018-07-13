Уилл Смит: "Жаль, что сборная США не выступала в России, здесь потрясающе"

Американский актер и певец Уилл Смит рассказал на пресс-конференции в Лужниках о предстоящей церемонии закрытия чемпионата мира-2018. Он, а также Ники Джем и Эра Истрефи, исполнят официальную песню ЧМ-2018 Live it Up перед финалом турнира. Матч начнется в 18.00 по московскому времени, а шоу начнется за полчаса до игры.

– Мы будем петь в воскресенье перед 80 тысячами людей. Это волнительно, и это круто, потому что это главное событие в мире спорта, – сказал Смит. – Я в предвкушении, наполнен энтузиазмом. Чемпионат мира – уникальный период, когда люди из самых разных стран, со всего мира находятся в гармонии и радуются жизни.

В России потрясающая атмосфера. И очень жаль, что сборная США не выступала здесь. Но это не беда. У нас ведь вообще не так давно стал популярен такой футбол. Я помню, что в 1994 году, когда турнир проходил в Штатах, для многих это был вообще новый вид спорта. А из тех, кто здесь играл, мне нравится Бразилия. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Все о чемпионате мира-2018 по футболу //

Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ