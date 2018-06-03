Уэс Браун: "Русские фанаты? Не читаю английских газет и вам не советую"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэс Браун сказал, что у него остались хорошие воспоминания от проведения в Москве финала Лиги чемпионов. В решающем матче главного еврокубкового турнира "красные дьяволы" обыграли "Челси" (1:1, 6:5 – по пенальти).

– Для меня, как для футболиста, тот матч был организован блестяще. Я не могу сказать ни единого плохого слова о нахождении в Москве тогда, все было четко, по расписанию, – цитирует "Р-Спорт" Брауна. – Думаю, то же самое будет и на чемпионате мира. Этот турнир – время, когда исполняются мечты многих, многих людей со всей планеты. Проданы миллионы билетов, все хотят сюда приехать. Не сомневаюсь, что Россия организует все на высшем уровне, и те, кто сюда приедут, получат настоящее удовольствие.

– Британская пресса рассказывает байки о России. В первую очередь – о российских фанатах, которые должны устроить для англичан ад. Эти рассказы имеют эффект?

– Вот поэтому я и не читаю английских газет и вам не советую. Британская пресса может быть очень странной. Я точно знаю, что сами футболисты редко читают СМИ. И даже когда читают, не придают большого значения тому, что написано. Регулярно британские таблоиды публикуют то, что не является действительностью. Многие журналисты, которые пишут о России, даже никогда не были здесь. Что касается болельщиков, то, возможно, на кого-то это и повлияет. Но те, кто искренне поддерживает команду и свою сборную, обязательно приедут в Россию.

Матчи чемпионата мира-2018 пройдут на 12 стадионах в 11 городах России. Сборная Англии в группе G сыграет с Тунисом, Панамой и Бельгией.

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