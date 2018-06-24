Удаление в матче со Швецией стало для Боатенга вторым в составе сборной Германии

Защитник сборной Германии Жером Боатенг, на 82-й минуте матча чемпионата мира против Швеции получивший вторую желтую карточку, был удален с поля во второй раз за почти 9 лет выступлений в составе национальной команды. Первую красную карточку в международной карьере он получил в 2009 году в отборочном матче ЧМ-2010 против России. Та игра стала для него дебютной. Игрок обороны также был вынужден покинуть поле, получив два предупреждения.

Отметим, что несмотря на удаления Боатенга, сборная Германии в обоих матчах добилась побед - 2:1 со Швецией и 1:0 с Россией.

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