Участник Pussy Riot арестован на 15 суток за акцию во время финала ЧМ-2018

Хамовнический суд Москвы признал виновным Петра Верзилова, выбежавшего на поле во время финала чемпионата мира по футболу. Как сообщает РЕН ТВ, по решению суда участник акции арестован на 15 суток.

Ранее такие же наказания получили Вероника Никульшина и Ольга Курачева.

Напомним, в воскресенье участники панк-группы Pussy Riot, трое девушек и один парень, выбежали на поле во время финала ЧМ-2018 Франция – Хорватия (4:2).

Сотрудники стадиона вывели нарушителей с поля и передали полицейским. Молодые люди были доставлены в отдел полиции. На них составлены административные протоколы за нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований и за незаконное ношение полицейской формы.