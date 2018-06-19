23:16 19 июня | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

У сборной России - 8 голов в двух матчах ЧМ-2018. Столько же забила Испания за весь победный ЧМ-2010


Сборная России забила уже 8 голов в двух матчах чемпионата мира-2018. В матче открытия россияне разгромили Саудовскую Аравию (5:0), сегодня обыграли Египет (3:1). 

Сборная Испании на победном чемпионате мира-2010 также забила 8 голов, но только за весь турнир (семь матчей).

Россияне практически вышли в плей-офф турнира и имеют лишь математические шансы не попасть в 1/8 финала. Кроме того, они уже побили личный рекорд по голам на одном чемпионате мира. Предыдущее достижение - 7 голов - было установлено на дебютном для россиян ЧМ-1994.

Россия - Египет

 

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Россия - Египет
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